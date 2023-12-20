شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 38 شهيدا و40 جريحا وصلوا إلى مركز جباليا الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 38 شهيدا و40 جريحا إلى مركز جباليا الطبى، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى، إن الاحتلال يحاصر مركز إسعاف تابع لنا فى جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال قام بقطع الاتصالات عن المراكز التابعة لنا فى غزة.

أضاف متحدث الهلال الأحمر، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة، مطالبا بإدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى يتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.

كشف عن وجود 18 سيارة تعمل فى المناطق التى تشهد قصفا مكثفا فى غزة.