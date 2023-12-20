جريمة قاصر في الحي الراقي.. تفاصيل العثور على جثة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مُكبلة الأيدي، أمام كمبوند شهير في الحي الإيطالي بـ6 أكتوبر.

كشفت المعاينة عن أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وظهر على جسدها آثار تعذيب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كما طلبت النيابة نقل الجثمان تحت تصرفها إلى مشرحة المستشفى، وكتابة تقرير واف حول الصفة التشريحية؛ للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيتها.

ورفعت عناصر الأدلة الجنائية آثار البصمات بمكان الحادث، في الوقت ذاته كلف اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق أمني للكشف عن هوية الفتاة المجني عليها.