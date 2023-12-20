تخصص راقصات.. كواليس القبض على صاحبة ملهى ليلي حولت فيلتها وكرا للشذوذ بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكتفي"نهى" بإدارة ملهى ليلي بالهرم وجني ثروة طائلة ليسيطر عليها هاجس شاذ دفعها لإقامة علاقات جنسية مع الراقصات متخذة منزلها وكرا لأعمال الدعارة إلا أن يقظة ضباط مباحث الآداب قادتها إلى الزنزانة.

معلومات سرية وردت إلى العميد محمد حسن رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بنشاط مشبوه لسيدة تدعى "نهى ا." صاحبة ملهى ليلي.

توجيهات سريعة من اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى ضباطه بجمع المعلومات والوقوف على نشاط المتهمة.

تعليمات مدير الإدارة كانت محل ترجمة سريعة. خطة محكمة أعدها العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة تركزت على رصد تفاصيل تحركات ونشاط "نهى" المشبوه.

عملية مراقبة دقيقة تتحلى بالحيطة والحذر الشديدين منحت رجال المباحث صورة واضحة لنشاط السيدة وتورط راقصة تدعى "جومانا" في ممارسة الجنس معها مستغلة حاجة ضحاياها للمال.

مع انتهاء أوقات عمل الملهى بشارع الهرم تصطحب "نهى" الراقصة إلى فيلا تسكنها بمنطقة هرم سيتي وتمارسان الجنس سويا.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام داهمت قوة من مباحث الآداب بالجيزة الفيلا وألقت القبض على صاحبتها وبحوزتها 300 ألف جنيه في أثناء ممارستها الفجور مع الراقصة.

وسط صراخ المتهمتين "معملناش حاجة يا بيه" اصطحبتهما الشرطة إلى مكان التحقيق لسماع أقوالهما ومواجهة الأولى بالأدلة على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر وتسهيل دعارة الفتيات.