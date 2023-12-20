تحويل الدقيق البلدي لفاخر.. حيلة صاحب مخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

وضبطت أجهزة الأمن (صاحب مخبز سياحي - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق)؛ لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر بدون وجه حق بقصد استخدامه في إعداد الخبز السياحي بالمخبز ملكه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدي مدعم منخول - ٥٠ نخالة خاصة بالمخابز البلدية)، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.