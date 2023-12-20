بـ 5.5 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 168 كجم هيدرو وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية بنطاق مديريتي أمن (القليوبية – الإسماعيلية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط 9 متهمين، بحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 160 كيلو جرام– 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار– سلاح أبيض - مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (5 مليون و520 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.