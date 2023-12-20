"بتتفرج على أفلام إباحية".. اعترافات الأم قاتلة ابنتها في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أدلت الأم المتهمة بقتل ابنتها في دار السلام بأقوالها عن تفاصيل جريمتها أمام النيابة المختصة.

وبررت الأم قتلها لابنتها بعد أن ضبطها خلال مشاهدتها مقاطع إباحية على هاتفها.

وقالت الأم في التحقيقات إنها علمت من طفلها بما تفعله نجلتها، وعندما دخلت عليها غرفتها وجدتها تشاهد مقطع فيديو إباحي على هاتفها المحمول، فتعدت عليها بالضرب بعصا خشبية.

وأضافت الأم الثلاثينية أنها عثرت علي محادثات خارجة بينها وبين أحد الشباب مما أثار غضبها، وزادت من ضربها إلا أن الفتاة اعترضت علي ضربها لها وحاولت التصدى لها.

وأوضحت أنها عقب ضربها بعصا ذهبت للمطبخ وأحضرت سكين لتهديدها ولكن الفتاة استفزتها فطعنتها دون أن تشعر وعندما حاولت إسعافها لم تتمكن، وفارقت الحياة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن حبستها النيابة بعد ضبطها 4 أيام.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة قاصر في العقد الثاني من العمر مصابة بجرح طعني غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، تسبب في وفاتها.