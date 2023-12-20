قيمتها مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بـ 150 طربة حشيش في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، بحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و100 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.