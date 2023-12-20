"مر بأزمة نفسية".. انتحار أستاذ جامعي داخل شقته بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أقدم أستاذ جامعي على التخلص من حياته شنقا داخل شقته بمنطقة القطامية في القاهرة الجديدة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة القطامية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة أستاذ جامعي.

ورجحت التحريات الأولية إقدامه على التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.