ضبط متهمين في الخانكة بحوزتهم 3 كجم هيروين وطبنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لترويج المواد المخدرة على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدري "الحشيش، الشابو" – طبنجة – 2 خزينة وعدد من الطلقات –2 سلاح أبيض – مبلغ مالي – ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.