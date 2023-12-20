وزارة التموين تبدأ آليات تنفيذ مشروع تمويل ورش صناعة الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي :

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعات اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ لبدء تنفيذ توفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتي" الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية بالتعاون مع البنك الزراعي المصري

ويستهدف المشروع الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، كما أن الورش سوف تسهم في إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدى القريب، وفي خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجي لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات، ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.