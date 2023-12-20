شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترف بفشلها الاستخباراتى فى الوصول لأى معلومات حول محمد الضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تمكن جيش الاحتلال من التوصل إلى مواد استخباراتية أثناء العملية العسكرية على غزة، مؤكدة عثور جنود إسرائيليين على مقاطع فيديو للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس محمد الضيف.

وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي إلى الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في عدم التوصل إلى معلومات حول محمد الضيف خلال الأعوام الماضية، موضحة أن التقديرات السابقة ذهبت إلى أن محمد الضيف فقد بعض أطرافه في محاولات الاحتلال اغتياله.

وأكدت الصحيفة أن محمد الضيف ظهر في مقاطع الفيديو وهو يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة كانت تشير إلى أنه بات على كرسي متحرك، معتبرة ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها.

وذكرت الصحيفة أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، مشيرة إلى عرض الاحتلال الاسرائيلي مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد كبار المسؤولين في "حماس".

وقتلت إسرائيل قادة من حركة "حماس" في الماضي ومن بينهم مؤسس الحركة أحمد ياسين وزعيمها السابق عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل في غارة جوية عام 2004.

بدوره، أكد شالوم بن حنان الموظف الكبير السابق في الشاباك أن المعلومات الاستخبارية غير الدقيقة التي كانت إسرائيل تصدقها خلال السنوات القليلة الماضية بمثابة إحراج استخباراتي بلا شك، موضحا أن محمد الضيف يتصرف في سرية تامة للغاية منذ سنوات ولا يظهر أبدا في الأماكن العامة.

ولفت إلى التحركات التي يقوم بها قيادات حماس والتي تجري بسرية تامة تصعب مهمة إسرائيل والاستخبارات الإسرائيلية في الوصول لهم ويكون الأمر معقد وصعب للغاية، موضحا أنه في السنوات القليلة الماضية على الأقل، كانت تستند لمعلومات حول حالته الصحية تعتمد بشكل أساسي على تقديرات مبنية على معلومات كانت قريبة من عمليات الاغتيال الأخيرة، مضيفا: يبدو أن محمد الضيف تعافى واسترخى، وبالفعل فإن الأمر محرج بعض الشيء من وجهة نظر استخباراتية.

وأكد أن الاستخبارات الإسرائيلية تمر بأوقات عصيبة للغاية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى وجود صعوبة في جمع معلومات عن محمد الضيف الرجل الأول داخل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

يعتبر محمد الضيف "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، باعتباره مهندس العملية العسكرية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وباغتت خلالها إسرائيل، ويبلغ الضيف من العمر 60 عاما وهو يتزعم كتائب القسام، وتتحرك إسرائيل منذ سنوات للوصول إلى مكان محمد الضيف للقضاء عليه باعتباره إحدى الأهداف الكبرى في الحرب الجارية بين حماس وإسرائيل.