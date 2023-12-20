شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاشينكو مهنئا الرئيس السيسى: سياساتكم أسهمت فى إنجازات كبيرة اجتماعيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، إن مصر يمكنها أن تفخر بفضل سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجازات كبيرة فى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ تقوم البلاد بتنفيذ مشاريع وطنية واسعة النطاق، بما فى ذلك فى مجال الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، وفى العالم العربى، "تظلون دائما منارة للاستقرار والاستدامة".

جاء ذلك في رسالة تهنئة من الرئيس البيلاروسي، للرئيس السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للموقع الإلكتروني للرئاسة في بيلاروسيا.

وأكد لوكاشينكو، أنه بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الثنائية، فإنه يتطلع إلى مواصلة التعاون الناجح مع مصر في كافة المجالات التي تهم البلدين.

وأضاف "سيكون من دواعي سروري أن أرحب بكم في بيلاروسيا في أي وقت مناسب لكم، لمواصلة حوارنا المثمر الصادق وتحديد المجالات الواعدة لمزيد من التعاون".