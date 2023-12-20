شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنفذ البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة فى إدارة المخلفات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، والذي يأتي استكمالًا للبرنامج التدريبي الذى بدأته الوزارة الشهر الماضى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات الغير رسمي، وذلك في إطار توجيهاتها بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بدءًا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ومنحهم غطاء تأمينى مناسب ، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة)، وذلك بحضور ممثلى وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وعدد كبير من عمال النظافة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ذلك يأتى وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

هذا وتضمن البرنامج التدريبي عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال استشارى فنى بجهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتدريب عملى للعمال على العمل بمنظومة المخلفات من خلال ممثل باحدى شركات الجمع، إلى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال ممثل من التامينات بوزارة التضامن الاجتماعى، كما تم تقديم عرض تقدمى عن الصحة والسلامه المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

يُذكر أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية ،المنوفية، كفر الشيخ، الغربية،الجيزة، والقاهرة) لعدد ما يقرب من ٧٠٠ عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى، ويتم التدريب كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على ان يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ الذى يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة، وللعاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة .

وينقسم التدريب إلى شق فنى خاص بجهاز تنظيم ادارة المخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة القوى العاملة يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، على أن يتم بعد الإنتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.