شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت فعاليات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51" في رحاب النادي الأهلي للرياضة البدنية فرع مدينة نصر، بمشاركة (5) جامعات مصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن التالي: ** نتائج الطالبات: سلم متحرك - المركز الأول: الطالبة/ زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية . - المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية . - المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد سيد ، الجامعات الكندية بمصر . - المركز الثالث مكرر : الطالبة / نور علاء الدين صلاح ، جامعة حلوان . ** نتائج الطلبة: سلم متحرك -المركز الأول: الطالب/ محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية. - المركز الثانى: الطالب/ أدهم مجدي محمود ، الأكاديمية العربية . - المركز الثالث: الطالب/ عمرو عمرو محمد ، جامعة حلوان . - المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي . نتائج الطالبات: سلم ثابت - المركز الأول: الطالبة/ شهد أحمد سعيد ، الجامعات الكندية . - المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية . - المركز الثالث: الطالبة/ زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية. ** نتائج الطلبة: سلم ثابت -المركز الأول: الطالب/ أدهم مجدي محمود، الأكاديمية العربية. - المركز الثانى: الطالب/ محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية . - المركز الثالث: الطالب/ سيف كامل فاروق ، جامعة حلوان . - المركز الثالث مكرر\ سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز