شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن التالي:
** نتائج الطالبات: سلم متحرك
- المركز الأول: الطالبة/ زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية .
- المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد سيد ، الجامعات الكندية بمصر .
- المركز الثالث مكرر : الطالبة / نور علاء الدين صلاح ، جامعة حلوان .
** نتائج الطلبة: سلم متحرك
-المركز الأول: الطالب/ محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب/ أدهم مجدي محمود ، الأكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب/ عمرو عمرو محمد ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .
نتائج الطالبات: سلم ثابت
- المركز الأول: الطالبة/ شهد أحمد سعيد ، الجامعات الكندية .
- المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالبة/ زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية.
** نتائج الطلبة: سلم ثابت
-المركز الأول: الطالب/ أدهم مجدي محمود، الأكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب/ محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب/ سيف كامل فاروق ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر\ سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .
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