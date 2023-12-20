شكرا لقرائتكم خبر عن عام التحديات.. وزارة الأوقاف تنشر حصاد مديرية أوقاف قنا فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف انجازات وحصاد مديرية اوقاف قنا لعام 2023 ، حيث تم افتتاح (59) مسجدًا ، منها (19) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا و(14) مسجدًا تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما تم عقد (9484) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية و(156) مجلسًا للإقراء و(50) مجلسًا للتلاوة ، بالإضافة إلى (15) قافلة دعوية و(27) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً ،و(1674) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، (1055) مسجدًا تشارك في البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 3 ) لقاءات أسبوعية ، و(120) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم).

كما تم توزيع ( 25 ) طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية ،و ( 110 ) ألف شنطة من السلع الغذائية .

وحققت مديرية أوقاف قنا خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:





أولا : الإنجازات الدعوية1. القوافل الدعوية :

تم تسيير عدد (15) قافلة دعوية خلال العام 2023م، وبيانها كالتالي :

 ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف :• تم تسيير عدد (5) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).  القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :• تم تسيير عدد (15) قافلة دعوية أسبوعية بمراكز المحافظة.• تم تسيير قوافل للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) . 2. الأسابيع الدعوية والثقافية :• تم تنفيذ عدد (27) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى. 3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :• تم تنفيذ عدد (175) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية. 4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :تم تنفيذ عدد (107) مجلس إفتاء وندوة إفتائية. 5. المنبر الثابت :• تم تنفيذ عدد (1674) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (42) مساجد على مستوى الجمهورية . 6. الدروس المنهجية :تم تنفيذ عدد (1206) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (27) مسجد على مستوى المحافظة . 7. البرنامج الصيفي :• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (1055) مسجد على مستوى المحافظة ، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد . 8. الندوات المشتركة مع الإعلام:• تعقد المديرية ندوة شهرية بمجمع اعلام قنا بالتنسيق مع الإعلام بمشاركة وحضور أئمة المديرية . 9. المبادرات:• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (120) ندوة بعدد (30) مسجدًا على مستوى الجمهورية .* * * ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية ​1. المقارئ القرآنية: ​عقدت المديرية عدد ( 9484) مقرأة خلال العام 2023، على النحو التالى:• مقارئ الأئمة : وعددها (112) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (3920) مقرأة.

• مقارئ الأعضاء : وعددها (15) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (780) مقرأة.

• مقارئ الجمهور : وعددها (91) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (4732) مقرأة.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (52) مقرأة.

2. مجالس الإقراء :• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد (231) مجلسًا على مستوى الجمهورية. 3. مكاتب التحفيظ :• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (6) مكاتب ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (1566) حلقة تحفيظ بالمحافظة خلال الفترة المذكورة. 4. ج- التحفيظ عن بعد :5. التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (1) حلقة تحفيظ ، تعقد يومين أسبوعيا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (104) حلقة تحفيظ عن بعد بالمديرية خلال الفترة المذكورة. 6. التحفيظ بالمكافأة بإجمالي ( 1827 ) .7. - إضافة الى مقارئ صحح قراءتك والتي بلغ عددها (40) مسجدا .

ـ وكذا مجالس قراءة سور الكهف ومجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددها (50) مجلسا والتي تبث من المساجد الكبرى ومساجد ال البيت.

المسابقات القرآنية :• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف• تم تنفيذ الدورة التثقيفية للتوعية الاسرية و تنظيم الاسرة لعدد (٥٠) امام .

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد عدد (٨٦) عاملا.

• تم تنفيذ دورة فقه الصيام للسادة الائمة عدد (٥٠٠) امام .

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام (59) مسجد، منها (19) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• حصول (14) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (106) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (22249)

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خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع• تم توزيع (25) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع (110) ألف شنطة غذائية.