الجنايات تحيل شخصين للمفتي بتهمة قتل شاب ومحاولة إنهاء حياة والده ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق شابين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل شخص ومحاولة إنهاء حياة والده، في منطقة بولاق الدكرور. ويحاكم في القضية التي حملت رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، 7 متهمين، وحددت المحكمة جلسة 17 يناير للنطق بالحكم على المتهمين. صدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد، وعماد الدين عيسى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، في يوم 13 مايو من العام الماضي، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.