أخبار مصر

إحالة عامل محارة للمفتى متهم بقتل شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها في الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، إحالة أوراق عامل محارة، إلى مفتى الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها ببولاق الدكرور. وحددت المحكمة جلسة 17 يناير؛ للنطق بالحكم. وكشفت التحقيقات أن المتهم "ف. أ."، في يوم ٢٨ أبريل من العام الماضي بمنطقة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "إيشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات. وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، سرق هاتف الضحية، من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا