7 نصائح مهمة لتجنب الضغوط النفسية والعصبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة لتجنب الضغوط النفسية والعصبية، والتي يكون لها في كثير من الأوقات أضرارا طويلة الأمد، وتأثيرات فادحة على الكثيرين.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه عند محاولة التعرف على سبب الضغط العصبي، يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي، لأن ذلك يعد الخطوة الأولى في التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة.

وتشمل تلك النصائح:

-تعلم كيفية التنفيس عن توترك ومشاعرك بطريقة صحيحة عوضًا عن كتمها وتركها لتتراكم داخل؛ إذ يتسبب ذلك في زيادة شعورك بالضغط العصبي.

-حاول الحفاظ على نمط حياة متوازن، فلا تكرس حياتك كلها للعمل فقط دون مساحة للترفيه أو الراحة، بل خصص وقتًا لنفسك ولعائلتك كلما أمكن.

-تجنب الطرق غير الصحية للتعامل مع الضغط العصبي كالتدخين أو الإفراط في النوم أو الأكل، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، واستبدالها بعادات صحية كالمشي وغيرها من الرياضات الخفيفة.

-تقبّل فكرة أن بعض الأشياء لا يمكنك تغييرها وهي خارجة تمامًا عن إرادتك، حاول مشاركة مشاعرك وأحزانك مع شخص مقرب تثق به، أو استعن بمعالج نفسي إذا شعرت بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة.

- قلل حجم الضغوطات المحيطة بك عن طريق تجنب الضغوطات غير الضرورية.

- اعرف حدود إمكانياتك ولا تقبل بمهام أكبر من طاقتك وقدرتك على التحمل، وابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك ضغطًا عصبيًا.

- تفحص جدولك بعناية، وصنّف المهام إلى مهام عاجلة وأخرى غير عاجلة؛ لتتمكن من ترتيب يومك على النحو الصحيح، وتذكر أنه قد لا يمكنك القيام بكل شيء في آن واحد.