توقيع اتفاقية بين شركة سانوفى مصر و جيبتو فارما لتوطين صناعة المستحضر الدوائي "بلافيكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية والنهوض بقطاع صناعة الدواء فى مصر لما يمثله من اهمية لخدمة المواطن المصرى . قامت شركتا سانوفى ايجيبت و جيبتو فارما بتوقيع اتفاقية لتوطين إنتاج عقار بلافيكس وسوف يتم التصنيع "بمدينة الدواء جيبتو فارما

قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كلا من الدكتور أحمد رؤوف ممثلاً عن شركة سانوفي، و الدكتور عمرو ممدوح ممثلاً عن مدينة الدواء جيبتو فارما بحضور كلا من الاستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، و الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهوريه للصحة و الوقاية و السيد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما أن مدينة الدواء هو مشروع قومى تم إنشائه كرؤية للقيادة السياسية في تمكين المريض المصري من الحصول على دواء آمن و بسعر مناسب و أن أحد أهدافه الاستراتيجية هو أن تكون مصر مركزاً اقليمياً لجذب الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين صناعة الدواء والتصدير وأعرب عن سعادته بالشراكة مع شركة سانوفي مصر لتوطين أحد أهم الأدوية بلافكس® لمرضى القلب وسوف يتم تصنيعه محلياً، وأبدي رغبته أن يمتد هذا التعاون مع سانوفي إلى مستحضرات جديدة أخرى.

وأوضح ان هذا الاتفاق يأتي تاكيداً لثقة الشركات العالمية في الإمكانيات الفنية والتقنية والبشرية لجـبتو فارما وان مدينة الدواء في الفترة الأخيرة قد أبرمت عقود مماثلة مع أربع شركات عالمية مما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال لخدمة المريض المصري الذي هو محور اهتمام القيادة السياسية"

وتعليقًا على هذه الشراكة قال الدكتور أحمد رؤف، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر و العضو المنتدب "تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة سانوفي مصر تجاه المرضى واحتياجات الصحة العامة في مصر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية وكذلك التعاون مع شركاء الصناعة المتميزين، نهدف إلى المساهمة بشكل إيجابي دائم في نظام الرعاية الصحية.

بينما نقوم بتوطين تصنيع مستحضر بلافيكس® نأمل بذلك في زيادة إجمالي الانتاج المحلي لمنتجات سانوفي فى مصر.

وهذا يؤكد على التزامنا تجاه خدمة المرضى والمجتمعات التي نعمل بها ويعد أيضًا دليل على التأثير الاجتماعي الأوسع لشركة سانوفي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع .

ومن جانبه أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي انطلقت برؤية ثاقبة ودعم من القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الدوائي في مصر، وإعطاء الإشارة للبدء في توطين وتعميق توطين مستحضرات طبية عالية الجودة بسوق الدواء المصري. وتُتيح توطين وتصنيع مستحضرات شركة سانوفي الفرنسية ذات المستوى العالمي محليا، والتى تُعد خطوة كبيرة ومهمة لمساعدة المرضى المصريين في الحصول على تلك الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية؛ لتوفير نتائج علاجية رفيعة المستوى.

وأكد أن مدينة الدواء المصرية هي استثمار دولة، وأن الهيئة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لمدينة الدواء، سواء فنيا أو إجرائيا، وأن هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة تحظى بدعم كافة مؤسسات الدولة، وأن هيئة الدواء تعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المشترك، وفي مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي.

و من جانبه قال الدكتورعوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة و الوقاية، إن مدينة الدواء "جيبتو" تعد ترجمة حقيقية للإرادة السياسية بتوجيهات من فخامة الرئيس كى يكون صرحاً ومشروع عملاق لصناعة الدواء فى مصر، و هو مصمم على أعلى مستوى من التكنولوجيا للتصنيع وذلك لتوفير الأدوية الحديثة و أدوية التكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة العميقة فى هذا المجال؛ و نسعد بزيادة إنتاج شركة جيبتو المتميز و الذى يكون جزءاً منه للتصدير كما يعمل أيضا فى هذه الشركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في الصناعات الدوائية انتاجاً و توزيعا.

ونشهد اليوم هذا الاتفاق وهو أنتاج أحد الأدوية الهامه للمريض المصرى بالتعاون مع شركة سانوفى مصر

و أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم كافة سبل الدعم للشركات لتوطين الصناعات الطبية و تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المنتج المصرى الأمر الذى ساهم فى تحفيز العديد من الشركات للتوسع فى التصنيع المحلى لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية مما انعكس على ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج لخدمة المريض المصرى.

وتعد شركة سانوفي هي شركة عالمية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، يدفعها هدف واحد: نحن نُلاحق تطور العلم لتحسين وتغير حياة الناس.لدينا عبر حوالى 100 دولة فريقا مكرس للعمل على تحويل المستحيل إلى ممكن من خلال التطبيق العلمى والطبى . نحن نقدم لملايين من الناس حول العالم خيارات علاجية مختلفة و مغيرة للحياة ومبتكرة وأيضا لقاحات للوقاية من الامراض، مع التركيز على تفعيل برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كمحور طموحاتنا.