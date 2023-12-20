مجلس النواب يوافق على مشروع تصنيع وحدات قطار مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبَي لجنتَي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطَّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اتفاق مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطَّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو استكمال لخطة الدولة في تطوير منظومة النقل بمختلف محاورها، وكذلك تطوير المناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يوطن لصناعة نقل سككي مصر الشرق الأوسط، لتكون مصر بمثابة محطة تصدير لتلك الصناعة بالمنطقة.

وأضاف قرقر أن الاتفاق يتضمن عددًا من التيسيرات، ويعد استكمالاً لتطوير خطوط مترو الأنفاق التي تم البدء في مراحلها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى خدمة نحو 7 ملايين راكب بمترو الأنفاق.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطوات الدولة نحو توفير فرص عمل، حيث يُسهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مثل تلك الاتفاقيات تساعد الدولة في زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطن.