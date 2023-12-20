شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: الجميع لا زال يتحدث عن الذكاء الاصطناعى.. والبرامج تتطور بشكل مرعب والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس حسام صالح، أن الجميع يتحدث عما يسمى بالذكاء الاصطناعى أو ai والآن نتحدث عن برامج مختلفة بشكل كبير عن التى اعتادنا عليها خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة"، "لو تحدثنا عن الخمس والعشر سنوات المقبلة نتحدث عن شئ مختلف تمامًا ولا يستطيع خبراء التكنولوجيا ومن يعمل فى وظيفة استقراء المستقبل التنبؤ به، إذ أعلنوا خلال الـ3 شهور الماضية عن تخوفهم وقلقلهم من أن الـ ai بدأ تطوير نفسه بعد أن تم اختراعه تحت تحكم البشر وأصبحت خارج تحكمه، وتسبب ذلك فى أن الاتحاد الأوروبى أصدر قانون لتجنب الوقوع فى خطأ انتشار السوشيال ميديا واليوم ai أصبح نفس الأمر وهناك مجموعة تعمل فى مصر على بلورة قانون سيتم تقديمه فى مجلس النواب".
ونقل المهندس حسام صالح، تحيات عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاركين فى حضور فعاليات المؤتمر.
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