شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال سوريا يهنئ نظيره المصرى بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، برقية تهنئة من الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا برئاسة جمال قادرى، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقد قال الاتحاد السورى، في برقيته: بأسمى ورفاقى فى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية العربية السورية، أتقدم منكم بأصدق التهانى، بمناسبة تجديد الثقة بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصرالعربية، من أجل بناء وتنمية مصر والارتقاء بأوضاع الشعب المصري الشقيق، الذي تجمعنا به أواصر علاقات أخوية تاريخية متينة، نحرص على تعزيزها وتطويرها لتخدم بشكل أفضل أهدافنا وطموحاتنا المشتركة لتوحيد جهود جميع العمال العرب، فى سبيل بناء المجتمع العربى أكثر تطورا وازدهارا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين الماضى، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.