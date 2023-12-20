شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تعرف على تفاصيل موقف المشروعات المائية ضمن "حياه كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019، وهى تهدف الى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، لذلك تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

كما تقوم وزارة الري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

وفى التقرير التالى نتعرف على موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة":

1- تم تأهيل 3121 كيلومتر من الترع .

2- جارى العمل على تأهيل 879 كيلومتر أخرى

3- تم تدبير 147 قطعة أرض بمساحة 4219 ألف متر مربع فى 16 محافظة لإقامة 188 مشروع خدمي عليها.

4- الوزارة تقوم بدور محوري في تنفيذ مبادرة حياه كريمة منذ انطلاقها

5- مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة ، والمياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية

6- المشروعات المنفذة ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة