شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض برنامج الطروحات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفى عالمى، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التى سيتم التوقيع عليها.