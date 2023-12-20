شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر مستورد خام وبدء الإنتاج المحلى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء كمية 50 الف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024 وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدات فى زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بمعدل من 2 إلى 3 طن يوميا بكل منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرح الكيلو بسعر 27 جنيها بجانب أيضا توفير كميات تتراوح من 60 إلى 75 ألف طن سكر مدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلعة بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 لـ25%.