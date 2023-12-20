"حرقوها بالبنزين في الشارع".. قرار قضائي جديد بشأن جريمة قتل سيدة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة سيدة وزوجها وابنها، لاتهامهم بقتل سيدة حرقا والشروع في قتل زوجها، لجلسة 17 فبراير الجاري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في القضية رقم 4927 لسنة 2022 جنح دار السلام، بإشعال النيران في "فرن آلي" بمادة قابلة للاشتعال "بنزين"، مما تسبب في قتل "هويدا. ف" حرقًا والشروع في قتل زوجها "مغربي. ج ".

وكشف تقرير الطب الشرعي، الموقع على الضحية "هويدا فؤاد"، 52عامًا؛ جاء فيه إنها تعاني من حروق لهبية من الدرجة الأولى والثالثة بالوجه واليدين والساعدين بنسبة حوالي 20% مع حدوث استنشاق لهبي.

وأوضح التقرير، أن المجني عليها كانت تعاني من توقف في عضلة القلب تم عمل إنعاش رئوي، وتم وضعها على جهاز كهربي لمدة 30 دقيقة لم يستيقظ المريض بعد، وتم إعلان عن وفاتها في العاشرة ونصف مساءً.

وأضاف التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة لتوقف عضلة القلب.

كان قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفادها بقيام 3 أشخاص بإضرام النيران في سيدة وزوجها داخل فرن بإحدى شوارع دائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الزوجين مصابين بحروق من الدرجة الأولى، على إثرها تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات وتوفت الزوجة بعد صراعها داخل غرفة العناية.

تحريات رجال مباحث القسم بينت أن أسرة المجني عليهم والمتهمين، نشبت بينهما مشاجرة في وقت سابق تعدي الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض أصاب نجل المجني عليه بجرح قطعي في الوجه.

وأضافت التحريات أن المتهمين خططوا لارتكاب الجريمة وغافلوا المجني عليهما بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" واضرموا النيران داخل الفرن، وتعدوا على الزوج مما أصيب بقطع في الشريان.

أحيل المتهمون الثلاثة للمحكمة الجنايات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.