ضبط 3 أشخاص جمعوا 175 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 أشخاص لمحاولتهم غسل 175 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ 175 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.