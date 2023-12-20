استوليا على 7 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات حيال شخصين نصبا على مواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الغربية)؛ لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.