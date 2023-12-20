أخبار مصر

السكرتيرة كلمة السر.. كشف لغز سرقة عيادة طبية في السيدة زينب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فني تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم، وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقي لدى عميله "سيء النية" (فني صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا