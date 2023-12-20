السكرتيرة كلمة السر.. كشف لغز سرقة عيادة طبية في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فني تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم، وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقي لدى عميله "سيء النية" (فني صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.