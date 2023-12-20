شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يزور حاملة الطائرات "جيرالد فورد" فى شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، يقوم بزيارة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" فى شرق البحر المتوسط.

وأمس، قال وزير الدفاع الأمريكى، إن جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة.

أضاف "أوستن" خلال مؤتمر صحفى، أن دعم إمكانيات قاعدة العديد العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة".

أشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.