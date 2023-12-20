شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إقرار الـ15% زيادة لمقابل الانتفاع من الشركات العاملة بالمناطق الحرة عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتباراً من 1/1/2024.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفاً من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم في المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.