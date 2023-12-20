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شيخ الأزهر يهنئ الشيخ مشعل الصَّباح أمير دولة الكويت

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تولِّيه قيادة دولة الكويت الشقيقة، وتنصيب سموه أميرًا للبلاد.

 

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص الدعاء بالتَّوفيق والسَّداد للشيخ مشعل في قيادة دولة الكويت الشقيقة ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات شعبه وازدهار بلاده، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلاميَّة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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