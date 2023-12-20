شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الشيخ مشعل الصَّباح أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تولِّيه قيادة دولة الكويت الشقيقة، وتنصيب سموه أميرًا للبلاد.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص الدعاء بالتَّوفيق والسَّداد للشيخ مشعل في قيادة دولة الكويت الشقيقة ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات شعبه وازدهار بلاده، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلاميَّة.