شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الفضاء، وقع الدكتور شريف صدقي- الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية- مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها السعودية مع محمد سعود التميمي رئيس وكالة الفضاء السعودية، وذلك في مقر وكالة الفضاء السعودية بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية والوزير المفوض ضياء حماد- نائب سفير جمهورية مصر العربية ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد الجوفيلي- رئيس قطاع العلوم والاستكشاف الفضائي- وعدد من قيادات وكالة الفضاء السعودية.

وعلى هامش اللقاء تمت زيارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم استكشاف العديد من المرافق الرائدة بالمدينة.

تمثل هذه الخطوة جهداً مستمراً لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار العلاقات القوية بين البلدين.