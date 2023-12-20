شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برنامج تطوير الأرز يفوز بالمركز الأول لجائزة الأمن الغذائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور حمدى الموافى رئيس البرنامج القومى لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة على المركز الأول للجائزة السنوية للأمن الغذائى العربى والتى ينظمها اتحاد مجالس البحث العلمى العربية ورئيس المركز القومى للبحوث الزراعية الموافى.

تسلم الجائزة اليوم من الدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية وحضور الدكتور عمرو سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والدكتور إبراهيم الدخيرى رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث

تأتى الجائزة تتويجا لجهود فى مجال البحث العلمى الزراعى على مدار سنوات طويلة فى مجال استنباط أصناف الارز.

أوضح الموافى أن بحثه الفائز بالمركز الأول كان حول المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وقال الموافى، إنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية تحت إسم : الجائزة السنوية للأمن الغذائى العربى، ومجالاتها هى جائزة المشاريع الناشئة - مقدمة من إتحاد مجالس البحث العلمى العربية وجائزة المبادرات الوطنية الرائدة فى مجال الأمن الغذائى مقدمة من إتحاد الجامعات العربية وجائزة البحث العلمى والدراسات فى مجال الأمن الغذائى - مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتم تكوين لجنة من الجهات الثلاث لمتابعة إجراءات الجائزة وبلغ عدد الملفات المقدمة للمنافسة على الجائزة (185) ملف من عشر دول عربية، وكلفت اللجنة عدد من المحكمين المتخصصين حسب مجالات الجائزة لتقويمها بناءأ على معايير متفق عليها تمثلت فى: (أهمية الموضوع للأمن الغذائى العربى، إمكانية التطبيق، المنهجية والجودة العلمية).

يذكر أن الموافى قام بتسجيل حوالى خمسة عشرة تركيب وراثى جديد ما بين هجين وصنف وسلالات أبوية أمهات وأباء لإنتاج تراكيب جديدة مختلفة من الأرز السوبر والبسمتى والطرز العملاقة.

كما حصل أيضا على الجائزة الذهبية من معرض جنيف الدولى للابتكارات لعام 2021.