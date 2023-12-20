شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء وأكثر من 50 إصابة جراء قصف الاحتلال مناطق فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط 5 شهداء وأكثر من 50 إصابة، جراء قصف الاحتلال مناطق فى رفح الفلسطينية.

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء تجدد غارات طائرات الاحتلال الإسرائيلى على أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين، إثر قصف استهدف محيط المستشفى الميدانى الأردنى، بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستُشهد عدد من الأشخاص، ووقع عشرات الجرحى، جراء قصف استهدف نازحين بمدرسة المستقبل فى حى الصبرة، شرق مدينة غزة.



وحاصرت قوات الاحتلال مركز إسعاف جباليا، الذى يؤوى 127 شخصا بين مسعفين ونازحين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطينى، فى بيان صحفى، أن طائرات الاحتلال قصفت مقر الجمعية وحى الأمل بخان يونس؛ ما أدى إلى إصابة 12 من طواقمها، بالإضافة لعدد من النازحين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، سقوط شهداء، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها المكثف على جباليا، شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52 ألفا و600 جريح، فضلا عن آلاف من المفقودين، فى حصيلة غير نهائية.