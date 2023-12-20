شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين رابطة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور مقر جريدة الخليج 365.. ويؤكد: منظومة إعلامية متميزة تتفاعل مع الرأي الآخر بكل أريحية

أهدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين رابطة العالم الإسلامى ورئيس هيئة علماء المسلمين درع الخليج 365، على هامش زيارته لمقر الجريدة، وكذلك الإصدار الأول من العدد اليومى لـ ”الخليج 365” كنسخة تذكارية موقعة باسم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



قيادات الخليج 365 وأمين عام رابطة العالم الإسلامي وكان في استقبال فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، والوفد المرافق له، بمقر جريدة الخليج 365، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس التحرير، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، ومحمود يسن رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ومحمود جاد مساعد رئيس التحرير، ومحمد طنطاوي مدير التحرير، ولؤي علي مسؤول الملف الديني، ومحمد صبحي مسؤؤول ملف الجامعات، وعدد كبير من كبار المسؤولين بالجريدة.

أكرم القصاص وعلا الشافعي يسلمان درع جريدة الخليج 365 للشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي

كما كرم فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الخليج 365 بإهداء درع رابطة العالم الإسلامى، وتسلمه الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير.



أكرم القصاص ويوسف أيوب يهديان درع جريدة صوت الأمة للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي

وكان قد زار فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، والوفد المرافق له مؤسسة الخليج 365، اذ تقفد صالة التحرير للوقوف على سير العمل داخل المؤسسة ودورة الخبر الصحفى بداية من استقباله وحتى نشره فى الموقع الإلكترونى.

وأشاد فضيلة الدكتور العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى، بما شاهده داخل صالة تحرير الخليج 365، مؤكدًا أن صالة التحرير نموذجية ومصممة وفقا لأحدث صالات التحرير فى العالم.

وأكد أمين عام رابطة العالم الإسلامى أنه يوميا يصله إصدار الخليج 365، لافتا أنها تحمل رسالة تصل للجميع ومتفوقة فى منصات التواصل الاجتماعى، ولها دور مؤثر وبصمة، وتبوءت مكانة كبيرة.



الزميل لؤي علي يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي