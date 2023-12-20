شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.