شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: الاكتتاب على 7فنادق بشراكة الحكومة يدخل لمصر 882 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الشكر للحكومة بعد توقيع اتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل لـ7 فنادق عالمية، موضحا إنه تم العمل على هذه الاتفاقية على مدار عام كامل.

وتابع " أوجه للشعب المصرى رسالة إنه لدينا حكومة قوية ورئيس وزراء من أقوى رؤساء الوزارات التى شهدتهم مصر ، يتابع على مدار الساعة وباستمرار ووجدنا تلاحم وقوة فى تفعيل وانجاح القطاع الخاص فى إنجاح مهمته."

وقال هشام طلعت مصطفى، إن الصفقة ستدخل لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة بها 800 مليون دولار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الأجنبى فى مصر ارتفع العام الماضى رغم كل الصعوبات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 4 قطاعات أولوية صمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين ، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص، أن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.