شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المباحثات مع صندوق النقد مستمرة ولم تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى مستمرة ولم تتوقف، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى خالص.

وتابع: "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التى يتم التعامل بها صندوق النقد.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق فى برنامج الطروحات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص، إن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الأجنبى فى مصر ارتفع العام الماضى رغم كل الصعوبات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"