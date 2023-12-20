مدبولي: شراكة مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير وإدارة وتشغيل 7 فنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إتمام شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن "هذا اللقاء هو الثاني الذي أعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلاننا الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".

وأضاف أنه منذ الإعلان عن هذا الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.