شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الدنماركية: سنكون جزءا من التحالف البحرى للتصدى للهجمات بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الدنماركية إنهم سيكونون جزءا من التحالف البحرى بقيادة أمريكا للتصدى للهجمات فى البحر الأحمر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئى.

وفى حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء فى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف فى عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.