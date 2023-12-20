شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من تكنولوجيا الأغذية لتقوية جهاز المناعة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن المناعة هى الجندى المجهول الذى يدافع عن الجسم فهى منتشرة فى جميع أجزاء الجسم لذلك لابد من تناول الطعام الصحى خاصة الخضروات والفواكه لتقويتها خلال فصل الشتاء.

أضافت عز الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك اعتقاد أن البرتقال هو الغنى بفيتامينc لكن الزعتر الفريش غنى بفيتامين "c " والجوافة والفلفل الملون والكيوى والفراولة والبقدونس والموالح بشكل عام.

أوضحت عز الدين أن الغذاء المتوازن يساعد على رفع كفاءة عمل الجهاز المناعى وللفيتامينات دور هام في الحفاظ على مناعة الجسم، مشيرة إلى أن فيتامين سى من الفيتامينات الهامة لتقوية الجهاز المناعى وأيضاً فيتامين "A" وهو موجود في كل ما هو لونه برتقالى مثل الجزر والبطاطا والقرع العسلى والمشمش سواء مجفف أو فريش والفلفل الملون وهو من الأشياء التى تقوى المناعة وتحافظ على نضارة البشرة وزيادة التحصيل الدراسى.

أضافت أن الزنك والسيلينيوم من العناصر الهامة لتقوية المناعة وموجودين فى اللحوم والبقوليات والمكسرات، وكذلك فيتامين د وهو موجود فى ضوء الشمس والبيض ومنتجات الألبان وبعض الأسماك مثل السردين والسلمون.

أوضحت أن مجموعة فيتامينات ب تقوى الجهاز العصبى موجودة فى المصادر الحيوانية والبيض والحبوب الكاملة والبليلة ولها دور في انتاج كرات الدم البيضاء.

وأضافت أن فيتامين e من مضادات الأكسدة القوية يحفز المناعة ومسئول عن العديد من العمليات الحيوية فى أجسامنا وموجود موجود فى المكسرات واللب السورى.