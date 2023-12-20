شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت المراكز التكنولوجية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية بإشادة كبيرة من المواطنين، نظرًا لدورها الكبير فى تيسير عملية الحصول على الخدمات بما يمثل نقلة حضارية تشهدها المحافظات فى مجال خدمة المواطنين.

فيما يلى نوضح المستندات المطلوبة وخطوات وإجراءات استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئى - كلي)، وطلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي).

أولًا: استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئى - كلي)

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.

-قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

-تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

-استلام الرخصة لبدء العمل بها.

ثانيًا: طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي).

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق) أو إعلان وراثة.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص.

-تقرير فنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية. أما بالنسبة للأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابى (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحى ورئيس الإدارة المختصة.

-تسديد فرق الرسوم أن وجد وتلقى الخدمة.