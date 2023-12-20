شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء برنامج "التجمع البيئى" بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، المقرر عقد اجتماع خلال شهر فبراير القادم فى نيروبي، خاص بمناقشة بالبرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء " التجمع البيئى" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN".

وأضاف أبو سنة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها، كما أنه من المقرر التركيز على قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يركز على قضية الحد من استهلاك البلاستيك، وتم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف، فى إطار الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع فى مدينة اوتاوا بكندا خلال أبريل المقبل لمناقشة هذه القضية.