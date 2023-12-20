شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 16 مرشحاً فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت اللجنة، أنها تسلمت 7 طلبات باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة و9 طلبات عن طريق البريد، وتقدم مرشح واحد لمجلس النقابة العامة فوق السن، ومرشح واحد لمجلس النقابة العامة تحت السن، ومرشح واحد عن قطاع وسط الدلتا، و3 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و10 مرشحين عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون عدد المتقدمين فى الأيام الثلاثة 40 مرشحاً.

وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.