شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة: حريصون على استمرار العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه ثمن الرئيس السيسى، اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكداً مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.