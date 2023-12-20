الأمن العام: ضبط 58 متهما بـ 40 بندقية آلية و23 كيلو مخدرات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 58 متهمًا، بحوزتهم (20 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- طبنجة- 16 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما ضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.