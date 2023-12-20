الداخلية تواصل مكافحة جرائم المصنفات.. ضبط 6 متهمين بإنشاء محطات بث تليفزيوني بالغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث المصنفات القبض على 6 متهمين بإنشاء محطات بث تليفزيوني لاسلكية في الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيوني لا سلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية، وبيع أجهزة "ريسيفر، ومستلزمات فك شفرة" لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافهم وضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا، وبالتفتيش في حضوره عثر على 21 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لا سلكية" – محطة بث لا سلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابياً.

كما تم ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبالتفتيش تم العثور على 25 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لا سلكية" – 2 محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة.

وضُبط مدير مسؤول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبالتفتيش تم ضبط 35 جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – 7 أجهزة "أنتنا" لإرسال إشارة لا سلكية بعيدة المدى.

كما تم ضبط مالك محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبالتفتيش تم ضبط 15جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – 7 أجهزة "أنتنا" لإرسال إشارة لاسلكية بعيدة المدى.

وفي دائرة قسم شرطة أول طنطا ضًبط مالك محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، وتم ضبط 17 جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".. كما تم ضبط مدير مسؤول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 15جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.