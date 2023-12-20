إصابة شخص بحالة اختناق إثر حريق بشقة في مصر القديمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب شخص باختناق في حريق شقة بمنطقة مصر القديمة، مساء اليوم الأربعاء، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران ومنعت امتدادها لأماكن أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق داخل شقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 5 طوابق، ودفعت قوات الحماية المدنية سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للمجاورات وبصحبتهم سيارة تحسبا لوجود مصابين.

نجحت القوت في السيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن إصابة شخص مقيم في الشقة باختناق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.