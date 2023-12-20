"عايز فيها 50 ألف".. المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف طفلة وعرضها للبيع بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مشرف مغسلة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة بالتحايل "حديثة الولادة" من والدتها وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيها في الشيخ زايد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "أيمن.أ"، 37 سنة، مشرف مغسلة، وزوجته "هدى.م"، 39 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخطف طفلة حديثة الولادة بالتحايل، إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود معيل لها وأبنائها، فعرضا عليها تبنى صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها، وما أن تحصلا عليها حتى بلغوها بوفاتها ليفارقا جريمتهما محل الاتهام الثاني.

أضافت التحقيقات أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها مستغلين حاجة الأم، وما إن تحصلا عليها عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي مقابل الطفلة.

وأكدت تحريات رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث، أنه حال فحص موقع التواصل، رصد قيام أحد الأشخاص بعرض طفلة حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي على إحدى الصفحات، وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهم الأول بعرض الطفله للبيع مقابل مادي نظرا لمرور الأسرة بضائقة مالية، فتوصل معه من خلال مصدره السري، والذي أفاد رغبته الملحة في استكمال عملية البيع والشراء لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادي قدره "خمسين ألف جنيه" وعلى إثر ذلك تقابل معه المصدر السري لإتمام البيع فكمن له وتمكن من ضبط المتهمين وبصحبتهما الطفلة الرضيعة تبلغ من العمر يومين.

وبمواجهتهما، قررا تحصلهما على الطفلة من والدتها لمرورها بضائقة مالية موهمين إياها بحسن رعاية الصغيرة وما أن تحصلا على الطفلة حتى استعملا أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعي لعرض الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالي.